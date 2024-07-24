Двухлетняя девочка выпала из окна в Акмолинской области
Фото: pixabay
В Акмолинской области девочка 2022 года рождения пострадала в результате падения из окна, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП региона рассказали, что это 10 случай в области.
"Каждый родитель думает, что его это не коснется, но на сегодняшний день на территории области зарегистрировано 10 фактов выпадения детей из окон".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Полиция обратилась к родителям с просьбой усилить контроль над малолетними детьми и рекомендует не допускать их нахождения возле оконных проемов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи падения детей с опасной высоты.
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