Отстранение водителей такси за нарушения: в Минтранспорта озвучили подробности

Министр транспорта Марат Карабаев 12 июня в кулуарах Мажилиса озвучил условия, при которых водителей такси могут лишить заказов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане всего 10 агрегаторов такси.

"Среди них крупные "Яндекс GO" и InDrive. Мы с ними подписали меморандум для обеспечения безопасности пассажиров. В первую очередь, прежде чем садиться за руль, человек должен соблюдать режим сна. Должно быть понятно, что водитель восемь часов проработал, после этого следующие восемь часов не работает. Также они должны проходить медосвидетельствование", – дополнил Марат Карабаев.

Он отметил, что "Яндекс" и InDrive не контролируют сейчас эти вопросы.

"Наш меморандум предусматривает такие механизмы, чтобы обязательно был контроль со стороны агрегаторов. "Яндекс Go" и InDrive дополнительно к себе будут добавлять функции, которые позволят отслеживать скорость. Прежде чем войти в эту систему, водитель должен будет проходить фейс-контроль. Если водитель нарушит три и больше раз, то он больше не имеет права (возить пассажиров. – Прим. автора). Мы в любом случае должны исходить из интересов наших водителей. Это вопрос, который требует дополнительного обсуждения", – рассказал он.

6 июня 2024 стало известно, что водители такси, нарушающие скоростной режим, могут лишиться заказов в Казахстане.

В середине мая председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров рассказал о переговорах с "Яндекс.Такси". Разговор шел о снижении высокой комиссии для водителей и пассажиров. По его словам, вопрос цены еще остается открытым. Жалобы продолжают поступать, но уже в меньшем количестве.