Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отстранение водителей такси за нарушения: в Минтранспорта озвучили подробности

Такси, машина , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 14:43 Фото: unsplash
Министр транспорта Марат Карабаев 12 июня в кулуарах Мажилиса озвучил условия, при которых водителей такси могут лишить заказов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане всего 10 агрегаторов такси.

"Среди них крупные "Яндекс GO" и InDrive. Мы с ними подписали меморандум для обеспечения безопасности пассажиров. В первую очередь, прежде чем садиться за руль, человек должен соблюдать режим сна. Должно быть понятно, что водитель восемь часов проработал, после этого следующие восемь часов не работает. Также они должны проходить медосвидетельствование", – дополнил Марат Карабаев.

Он отметил, что "Яндекс" и InDrive не контролируют сейчас эти вопросы.

"Наш меморандум предусматривает такие механизмы, чтобы обязательно был контроль со стороны агрегаторов. "Яндекс Go" и InDrive дополнительно к себе будут добавлять функции, которые позволят отслеживать скорость. Прежде чем войти в эту систему, водитель должен будет проходить фейс-контроль. Если водитель нарушит три и больше раз, то он больше не имеет права (возить пассажиров. – Прим. автора). Мы в любом случае должны исходить из интересов наших водителей. Это вопрос, который требует дополнительного обсуждения", – рассказал он.

6 июня 2024 стало известно, что водители такси, нарушающие скоростной режим, могут лишиться заказов в Казахстане.

В середине мая председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров рассказал о переговорах с "Яндекс.Такси". Разговор шел о снижении высокой комиссии для водителей и пассажиров. По его словам, вопрос цены еще остается открытым. Жалобы продолжают поступать, но уже в меньшем количестве.

Читайте также

КТЖ, Мажилис
Представитель КТЖ: Долг будет расти, потому что мы берем кредиты
На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей
На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей
Какие улицы перекроют в Астане 16 июня
Какие улицы перекроют в Астане 16 июня
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК 2024 год Такси Водители Таксисты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: