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УБОП Восточного Казахстана провел спецоперацию

УБОП Восточного Казахстана провел спецоперацию, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:27 Фото: polisia.kz
Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали две группы, незаконно добывавшие драгоценные полезные ископаемые с применением специальной техники, сообщает Zakon.kz.

Старатели тщательно прикрывали свои разработки, и полицейским удалось их выявить лишь при облете местности с вертолета.

Первая группа из семи человек действовала в районе Самар. С помощью металлоискателей они проводили разведку земельных участков. Затем экскаватором снимали верхний слой почвы, добывая золотые самородки.

Действия старателей были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих лиц в так называемую "рабочую" зону. У охранников имелось гладкоствольное ружье.

Полицейские изъяли у них около 6 г золотых самородков, технику, оружие, патроны и погрузчик.

Другая группа, в составе которой было 11 человек, орудовала в районе Улкен-Нарын. Разведывали земли и добывали золото по той же схеме.

Для полной фиксации незаконных действий оперативники применяли беспилотный летательный аппарат.

Нарушители привлечены к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение, ношение оружия.


Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза.

Только к началу лета были задержаны и привлечены к ответственности свыше 400 "черных старателей".

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