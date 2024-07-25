УБОП Восточного Казахстана провел спецоперацию
Старатели тщательно прикрывали свои разработки, и полицейским удалось их выявить лишь при облете местности с вертолета.
Первая группа из семи человек действовала в районе Самар. С помощью металлоискателей они проводили разведку земельных участков. Затем экскаватором снимали верхний слой почвы, добывая золотые самородки.
Действия старателей были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих лиц в так называемую "рабочую" зону. У охранников имелось гладкоствольное ружье.
Полицейские изъяли у них около 6 г золотых самородков, технику, оружие, патроны и погрузчик.
Другая группа, в составе которой было 11 человек, орудовала в районе Улкен-Нарын. Разведывали земли и добывали золото по той же схеме.
Для полной фиксации незаконных действий оперативники применяли беспилотный летательный аппарат.
Нарушители привлечены к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение, ношение оружия.
Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза.
Только к началу лета были задержаны и привлечены к ответственности свыше 400 "черных старателей".