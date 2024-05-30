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"Золотая лихорадка" в Акмолинской области: полиция борется с "черными старателями"

Золотая лихорадка в Акмолинской области, добыча золота, черные старатели, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 09:27 Фото: wikimedia
Полицейские продолжают работу по пресечению деятельности "черных старателей", добывающих золотосодержащий материал в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Только в текущем году задержаны и привлечены к ответственности свыше 400 "черных старателей". Зарегистрировано восемь уголовных дел, сообщили 30 мая в МВД РК.

Выявляют и так называемые старательские бригады, действующие группами. Подобная организованная группа, например, задержана в январе текущего года. Полицейские Акмолинской области ликвидировали нелегальный цех по переработке руды, изъяли 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

"В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружили еще три подпольных цеха по переработке руды.

"Изъято различное оборудование, порядка 300 мешков руды. Задержаны организаторы и работники криминальной схемы. Работа в данном направлении находится на контроле и будет продолжена", – отметил Куандык Алпыс.

В мае 2024 года сообщалось, что Казахстан занял четвертое место в мире по закупкам золота, обогнав даже Россию. Общий уровень золотых запасов республики превысил 310 тонн.

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