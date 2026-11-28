В Тупкараганском районе Мангистауской области спасатели пришли на помощь двум людям, которых из-за сильных волн на надувной лодке унесло в открытое море, сообщает Zakon.kz.

В ходе поисково-спасательной операции сотрудники МЧС обнаружили людей в трех километрах от берега и доставили их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

После спасения обоих привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП РК. За нарушение правил безопасности на воде на них наложили штрафы.

"МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде: не выходите на воду при неблагоприятных погодных условиях и сильном волнении моря, не отплывайте далеко от берега на надувных лодках, обязательно используйте спасательные жилеты. Безопасность на воде – залог сохранения вашей жизни и здоровья ваших близких". МЧС РК

Ранее в Бурабае спасатели пришли на помощь дикому лебедю, который не мог самостоятельно выбраться из водоема.