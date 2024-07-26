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Краснокнижного каракала застрелили в Кызылординской области

Краснокнижную степную рысь застрелили в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 19:06 Фото: pixabay
26 июля в социальной сети распространилось видео о том, что в Кызылординской области казахстанцы застрелили краснокнижного каракала ("қара құлақ"), сообщает Zakon.kz.

Ролик распространился в Instagram.

"Это редкое хищное млекопитающее семейства кошачьих. Животное находится на грани исчезновения. Другое название каракала – степная рысь", – говорится в публикации.

Пользователей Казнета возмутил данный случай:

– Беззаконие приводит к безнаказанности. И наоборот. В нашей стране закон о защите прав животных совсем не соблюдается. Статья 316 только на бумаге. В "новом Казахстане" царит полная анархия.

– Не понимаю охотников. Что за удовольствие они испытывают, убивая животных? Раньше, чтоб накормить племя, а сейчас? Иди на рынок, купи все, что хочешь.

– Наказание для браконьеров и живодеров должно быть самым суровым, неотвратимым, помимо штрафов – реальные сроки, как за убийство человека.

– Безнаказанность приводит к хаосу.

– Объясните, как можно случайно застрелить краснокнижное животное? Если я не ошибаюсь, сезон охоты еще нигде не открыт. Если я не прав, поправьте.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона. Как рассказали в полиции, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что вспышку бруцеллеза среди домашних животных выявили в Атырауской области.

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