Краснокнижного каракала застрелили в Кызылординской области
Ролик распространился в Instagram.
"Это редкое хищное млекопитающее семейства кошачьих. Животное находится на грани исчезновения. Другое название каракала – степная рысь", – говорится в публикации.
Пользователей Казнета возмутил данный случай:
– Беззаконие приводит к безнаказанности. И наоборот. В нашей стране закон о защите прав животных совсем не соблюдается. Статья 316 только на бумаге. В "новом Казахстане" царит полная анархия.
– Не понимаю охотников. Что за удовольствие они испытывают, убивая животных? Раньше, чтоб накормить племя, а сейчас? Иди на рынок, купи все, что хочешь.
– Наказание для браконьеров и живодеров должно быть самым суровым, неотвратимым, помимо штрафов – реальные сроки, как за убийство человека.
– Безнаказанность приводит к хаосу.
– Объясните, как можно случайно застрелить краснокнижное животное? Если я не ошибаюсь, сезон охоты еще нигде не открыт. Если я не прав, поправьте.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона. Как рассказали в полиции, сейчас по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что вспышку бруцеллеза среди домашних животных выявили в Атырауской области.