Вспышку бруцеллеза среди домашних животных выявили в Атырауской области

Очаги обнаружены в Индерском и Курмангазинском районах Атырауской области. В в этой связи приняты ограничительные и карантинные меры, ситуация с бруцеллезом под полным контролем ветеринарных служб, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, на сегодня бруцеллез был выявлен у 450 голов домашнего скота.

Из них 167 коров, 278 овец и 5 верблюдов. Все животные, у которых был диагностирован бруцеллез, отправлены на бойню в мясные цеха по производству тушенки и колбасных изделий. Хозяева заболевших животных получили компенсацию за счет средств местного бюджета.



"В этом году в области, согласно плановым мероприятиям, сельскохозяйственные животные получили 3 миллиона 551 тысячу 758 доз вакцин против 11 различных особо опасных болезней, взято 1 миллион 50 тысяч 940 проб крови на бруцеллез. Владельцам больных животных из местного бюджета выплачены соответствующие компенсации", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что среди людей заболевших пока нет, но следует помнить, что бруцеллез передается человеку через молоко и мелкие раны на коже, поэтому животноводам рекомендовано пользоваться перчатками и обязательно кипятить молоко перед употреблением.

В селах запретили вывозить животных в другие населенные пункты.

К слову, за 2023 год в регионе бруцеллез был выявлен у 192 коров, 767 овец и 4 верблюда.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в связи с бруцеллезом сразу в восьми селах Карагандинской области введены санитарные ограничения.