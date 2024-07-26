Хозпостройка вспыхнула возле частного дома в Алматинской области
Фото: МЧС РК
26 июля на территории одного из частных жилых домов Жамбылского района произошло загорание сена, сообщает Zakon.kz.
Площадь пожара составила 188 кв. м.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Стоит отметить, что ранее мы уже писали о загорании сена, и тоже в Алматинской области.
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