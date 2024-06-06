Хозпостройка вспыхнула рядом с жилым домом в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 июня в Алатауском районе на территории частного жилого дома произошел пожар в хозяйственной постройке, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожар распространился на площади 50 кв. м.
"Угроза распространения огня была снята в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лесной пожар разгорелся в Жамбылской области.
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