Женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области

26 июля в Зерендинском районе Акмолинской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДЧС Акмолинской области, вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной машины.

"В результате проведенных аварийно-спасательных работ женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца.