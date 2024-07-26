Женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
26 июля в Зерендинском районе Акмолинской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в ДЧС Акмолинской области, вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной машины.
"В результате проведенных аварийно-спасательных работ женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", – рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца.
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