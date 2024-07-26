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Женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области

Авто , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 20:09 Фото: ДЧС Акмолинской области
26 июля в Зерендинском районе Акмолинской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДЧС Акмолинской области, вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной машины.

"В результате проведенных аварийно-спасательных работ женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца.

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