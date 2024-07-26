Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша

аферистка сдавала гостевые домики на берегу Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 23:02 Фото: primeminister.kz
23-летнюю девушку подозревают в сдаче в аренду несуществующих гостевых домиков на берегу озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Восточного отдела полиции УП города Темиртау рассказали, что злоумышленница публиковала свои объявления в соцсетях. За аренду она просила в качестве предварительного взноса от 20 до 40 тыс. тенге.


"Условия показались приемлемыми для 50-летней жительницы Темиртау, которая перечислила за бронирование 27 тыс. тенге. После этого автор объявления перестала выходить на связь. Поняв, что она стала жертвой мошеннической уловки, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Во время расследования полицейские установили причастность задержанной еще к пяти аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге.

Читайте также

прорыв дамбы в России
Режим ЧС объявили в Челябинской области из-за прорыва дамбы
девушка пострадала в ДТП в Павлодаре
Пешехода сбили около автобусной остановки в Павлодаре
дикого марала забрали в зоопарк Алматы для лечения
Раненого марала перевезли в Алматинский зоопарк
Елена Беляева
Карагандинская область Темиртау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: