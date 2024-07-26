Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша

23-летнюю девушку подозревают в сдаче в аренду несуществующих гостевых домиков на берегу озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Восточного отдела полиции УП города Темиртау рассказали, что злоумышленница публиковала свои объявления в соцсетях. За аренду она просила в качестве предварительного взноса от 20 до 40 тыс. тенге.





"Условия показались приемлемыми для 50-летней жительницы Темиртау, которая перечислила за бронирование 27 тыс. тенге. После этого автор объявления перестала выходить на связь. Поняв, что она стала жертвой мошеннической уловки, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Во время расследования полицейские установили причастность задержанной еще к пяти аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге.