Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша
Фото: primeminister.kz
23-летнюю девушку подозревают в сдаче в аренду несуществующих гостевых домиков на берегу озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Восточного отдела полиции УП города Темиртау рассказали, что злоумышленница публиковала свои объявления в соцсетях. За аренду она просила в качестве предварительного взноса от 20 до 40 тыс. тенге.
"Условия показались приемлемыми для 50-летней жительницы Темиртау, которая перечислила за бронирование 27 тыс. тенге. После этого автор объявления перестала выходить на связь. Поняв, что она стала жертвой мошеннической уловки, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД РК.
Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Во время расследования полицейские установили причастность задержанной еще к пяти аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге.
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