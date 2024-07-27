Блогеры Алматы просят не купаться в городских фонтанах и реках

Алматинские блогеры совместно с ДЧС города Алматы сняли ролик, призывающий купаться только в разрешенных местах, сообщает Zakon.kz.

Со слов блогеров, видео носит поучительный характер и адресован гостям и детям мегаполиса, которые не могут устоять перед соблазном нырнуть в городские водоемы. Из ролика выяснилось, что с начала купального сезона на водоемах страны утонуло 93 человека, из них 35 детей.

"Не оставляйте детей без контроля. Помните! Жизнь и здоровье детей – в ваших руках", – говорится под публикацией видео.

24 июля спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Павлодарской области. А в Атырауской области трагедия произошла в пригородном селе Бесикты, когда дети купались в необорудованном для купания месте.