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Блогеры Алматы просят не купаться в городских фонтанах и реках

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, лагерь для учеников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 06:30 Фото: Zakon.kz
Алматинские блогеры совместно с ДЧС города Алматы сняли ролик, призывающий купаться только в разрешенных местах, сообщает Zakon.kz.

Со слов блогеров, видео носит поучительный характер и адресован гостям и детям мегаполиса, которые не могут устоять перед соблазном нырнуть в городские водоемы. Из ролика выяснилось, что с начала купального сезона на водоемах страны утонуло 93 человека, из них 35 детей.

"Не оставляйте детей без контроля. Помните! Жизнь и здоровье детей – в ваших руках", – говорится под публикацией видео.

24 июля спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Павлодарской области. А в Атырауской области трагедия произошла в пригородном селе Бесикты, когда дети купались в необорудованном для купания месте.

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