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Павлодарец утонул в реке Иртыш

Павлодарец утонул в реке Иртыш, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:07 Фото: ДЧС Павлодарской области
24 июля спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, трагедия произошла 20 июля. Мужчина 1973 года рождения купался в запрещенном месте. Очевидцы отметили, что он был в алкогольном опьянении.

"К поискам приступили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Ежедневно работали спасатели-водолазы на двух плавсредсвах. Проводилось сканирование дна реки Иртыш с помощью эхолота". ДЧС Павлодарской области
Павлодарец утонул в реке Иртыш, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:07

Фото: ДЧС Павлодарской области

24 июля тело утонувшего обнаружено в 20 км от места происшествия, ниже по течению. Работу спасателей затрудняло сильное течение и нулевая видимость под водой.

Ранее в Атырау нашли тело утонувшего мальчика в пяти километрах от места гибели.

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