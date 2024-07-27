Жители не почувствовали толчков при землетрясении, заявили в ДЧС Костанайской области

Сотрудники ДЧС Костанайской области выехали в село Белозерка, возле которого утром, 27 июля, произошло небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

После обследования населенного пункта и опроса местных жителей в ДЧС региона заявили, что толчков сельчане не почувствовали.

"Толчков неизвестного характера в селе Белозерка не зарегистрировано. При опросе местных жителей также толчки не зарегистрированы. Пострадавших нет", – рассказал исполняющий обязанности начальника УЧС города Рудный Ерлан Бисен.

При этом жители Рудного в соцсетях сообщают о том, что толчки они почувствовали достаточно хорошо.

По информации Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, сейсмическое событие произошло в 9:54 27 июля в 21 км к юго-востоку от города Рудный Костанайской области.