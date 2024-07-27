Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители не почувствовали толчков при землетрясении, заявили в ДЧС Костанайской области

землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 15:51 Фото: pixabay
Сотрудники ДЧС Костанайской области выехали в село Белозерка, возле которого утром, 27 июля, произошло небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

После обследования населенного пункта и опроса местных жителей в ДЧС региона заявили, что толчков сельчане не почувствовали.

"Толчков неизвестного характера в селе Белозерка не зарегистрировано. При опросе местных жителей также толчки не зарегистрированы. Пострадавших нет", – рассказал исполняющий обязанности начальника УЧС города Рудный Ерлан Бисен.

При этом жители Рудного в соцсетях сообщают о том, что толчки они почувствовали достаточно хорошо.

По информации Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, сейсмическое событие произошло в 9:54 27 июля в 21 км к юго-востоку от города Рудный Костанайской области.

Читайте также

фитнес-клуб
Жительница Кызылорды отсудила у фитнес-клуба более миллиона тенге
фонтан
Ребенок погиб в фонтане в Атырау: под воду его затянул насос
горящий грузовик
Грузовик сгорел в Атырау
Андрей Дюсупов
МЧС РК Костанайская область Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Олимпийские игры
Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: