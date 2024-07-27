В Костанайской области произошло землетрясение

"27 июля 2024 года в 09 часов 54 минуты по времени Астаны (04 час. 54 мин. по Гринвичу) в 21 км к юго-востоку от города Рудный произошло сейсмическое событие. Координаты эпицентра: 52.81 градуса северной широты, 63.28 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.9. Энергетический класс К=9.4", – говорится в сообщении.