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В Костанайской области произошло землетрясение

В Костанайское области произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 11:39 Фото: wikimedia
По данным Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, в Костанайской области произошло небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

"27 июля 2024 года в 09 часов 54 минуты по времени Астаны (04 час. 54 мин. по Гринвичу) в 21 км к юго-востоку от города Рудный произошло сейсмическое событие. Координаты эпицентра: 52.81 градуса северной широты, 63.28 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.9. Энергетический класс К=9.4", – говорится в сообщении. 

Насколько ощущалось землетрясение для жителей региона, не сообщается.

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