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Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева почти 17 млн тенге

Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева почти 17 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:09 Фото: ВС РК
В Астане суд принял решение по иску брата Салтанат Нукеновой к Куандыку Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по гражданским делам Астаны, требования истца Айтбека Амангельды мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором, согласно которому ответчик признан виновным в убийстве его сестры.

"Брат заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца. В иске заявлены также понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела", – сообщили детали в суде.

Там пояснили, что в случае оставления во время производства по уголовному делу гражданского иска без рассмотрения, он может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

"Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, иск судом удовлетворен частично. С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге", – сообщили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.

27 августа 2024 года стало известно, что Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева. Какую сумму хотел взыскать Айтбек Амангельды, не сообщалось.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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