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Законодательство РК

Пожарный поезд привлекли для тушения серы в индустриальной зоне Шымкента

пожар, горит сера, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 17:41 Фото: МЧС РК
Сера загорелась 27 июля на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МСЧ РК рассказали, что прибывшие по вызову пожарные установили факт открытого горения серы.

"Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало", – сообщили в ведомстве.

В данный момент к месту происшествия следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители муниципальных исполнительных органов, СЭС и департамента Комитета промышленной безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане установят доплату работникам противопожарных лесных служб.

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