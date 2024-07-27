Пожарный поезд привлекли для тушения серы в индустриальной зоне Шымкента

Сера загорелась 27 июля на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МСЧ РК рассказали, что прибывшие по вызову пожарные установили факт открытого горения серы.

"Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало", – сообщили в ведомстве.

В данный момент к месту происшествия следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители муниципальных исполнительных органов, СЭС и департамента Комитета промышленной безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане установят доплату работникам противопожарных лесных служб.