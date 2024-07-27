Иностранный турист застрял в горах Борового

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 июля 30-летний турист из Узбекистана поднялся на 1000-метровую гору в Акмолинской области, но сам спуститься уже не смог, сообщает Zakon.kz.

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