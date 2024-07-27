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Иностранный турист застрял в горах Борового

турист застрял в горах Борового, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 20:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 июля 30-летний турист из Узбекистана поднялся на 1000-метровую гору в Акмолинской области, но сам спуститься уже не смог, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, спустили иностранца с помощью спасательных веревок.

"В медицинской помощи турист не нуждался. ДЧС просит соблюдать меры безопасности в горах", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете.

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