Иностранный турист застрял в горах Борового
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 июля 30-летний турист из Узбекистана поднялся на 1000-метровую гору в Акмолинской области, но сам спуститься уже не смог, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС региона, спустили иностранца с помощью спасательных веревок.
"В медицинской помощи турист не нуждался. ДЧС просит соблюдать меры безопасности в горах", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете.
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