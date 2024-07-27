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Застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете

горы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
27 июля 2024 года в ущелье Науытсай, что находится в Толебийском районе Туркестанской области, спасатели пришли на помощь мужчине, который поднялся в гору и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Видео со спасательной операцией опубликовал МЧС.

Мужчина 1979 года рождения говорит на видео, что поднялся на гору и не смог самостоятельно спуститься из-за скачка кровеносного давления. В МЧС отметили, что он забрался на высоту 2900 м.

Оперативные спасатели, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустили пострадавшего с горы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

В конце прошлой недели, 21 июля, троим студентам и школьникам потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься с гор близ села Кыргауылды в Алматинской области.

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