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Законодательство РК

В Астане из-за короткого замыкания загорелся автомобиль

автомобиль сгорел, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 01:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
28 июля в Алматинском районе Астаны загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, горящую машину потушили за 11 минут.

"Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что баня вспыхнула на территории частного дома в Алматы.

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