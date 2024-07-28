В Астане из-за короткого замыкания загорелся автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС РК
28 июля в Алматинском районе Астаны загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, горящую машину потушили за 11 минут.
"Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что баня вспыхнула на территории частного дома в Алматы.
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