Четыре подростка пострадали при взрыве газа в Кызылорде
Фото: ДЧС Кызылорды
28 июля в 19:56 в одном из частных жилых домов микрорайона Аль-Фараби в Кызылорде произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.
Причиной стала утечка газа, передает пресс-служба ДЧС области.
"Произошло разрушение без возникновения пожара в результате утечек газовоздушной смеси в частном жилом доме", – говорится в сообщении.
При взрыве пострадали четыре подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы.
В ДЧС Кызылорды призвали не оставлять детей и подростков без присмотра взрослых.
"Пропагандируйте детям постоянное строгое соблюдение правил безопасности в семье! Разъясните соблюдение правил безопасности, особенно при эксплуатации электрических, газовых установок", – говорится в сообщении.
Ранее к горожанам обратился ДЧС Алматы.
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