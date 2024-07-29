Четыре подростка пострадали при взрыве газа в Кызылорде

28 июля в 19:56 в одном из частных жилых домов микрорайона Аль-Фараби в Кызылорде произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Причиной стала утечка газа, передает пресс-служба ДЧС области.

"Произошло разрушение без возникновения пожара в результате утечек газовоздушной смеси в частном жилом доме", – говорится в сообщении.

При взрыве пострадали четыре подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы.

В ДЧС Кызылорды призвали не оставлять детей и подростков без присмотра взрослых.

"Пропагандируйте детям постоянное строгое соблюдение правил безопасности в семье! Разъясните соблюдение правил безопасности, особенно при эксплуатации электрических, газовых установок", – говорится в сообщении.

Ранее к горожанам обратился ДЧС Алматы.