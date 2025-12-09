Ребенок пострадал от взрыва в частном доме Усть-Каменогорска

От взрыва печи длительного горения в частном секторе 28 микрорайона пострадала восьмилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Утром 9 декабря в доме Майры Рымбеккызы раздался мощный хлопок, передает Almaty TV. Давление в системе поднялось так, что печь разорвало, а межкомнатная перегородка рухнула.

"Утром не было света, давление в системе отопления слишком сильно поднялось без насоса. И печь взорвалась. Сами в шоковом состоянии, я до сих пор дрожу, было страшно, тем более, дома дети были. В первую очередь, побежали к ним. Муж к старшему ребенку, я к дочке. Вытащили, попросили помощи соседей. В больницу увезли. Хорошо, что сильно не пострадали дети", – рассказала пострадавшая Майра Рымбеккызы.

Власти выехали на место незамедлительно. И пообещали, наконец, решить накопившиеся вопросы с регулярным отключением электричества. В первую очередь, помощь окажут семье, пострадавшей от взрыва.

"Пострадавшей семье будет полностью оказана государственная поддержка при восстановлении дома. И со стороны государства будет предоставлено временное жилье. И в течение 10 дней полностью решится вопрос электроснабжения в данном микрорайоне", – сообщил пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска Азат Касымов.

