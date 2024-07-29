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Подросток наехал на верблюда и погиб в Атырауской области

Подросток наехал на верблюда и погиб в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 16:00 Фото: Zakon.kz
Подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался на месте. Инцидент произошел в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в результате от полученных травм, не совместимых с жизнью, несовершеннолетний парень скончался на месте.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – заключили в полиции.

Ранее в Атырау ребенок 2021 г.р. погиб в одном из фонтанов. Его ногу затянул циркулярный насос.

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