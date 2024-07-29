Подросток наехал на верблюда и погиб в Атырауской области

Подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался на месте. Инцидент произошел в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в результате от полученных травм, не совместимых с жизнью, несовершеннолетний парень скончался на месте.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – заключили в полиции.

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