Ребенок погиб в фонтане в Атырау: под воду его затянул насос
Фото: ДП Атырауской области
Ребенок 2021 года рождения погиб в одном из фонтанов в Атырау из-за того, что его ногу затянул циркулярный насос, сообщает Zakon.kz.
Трагедия случилась 26 июля около 17:50 на улице Айтеке би. Как сообщила пресс секретарь ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет, ребенок скончался.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится комплексное расследование", – пояснили в полиции.
Подробности инцидента правоохранительные органы не раскрыли, ссылаясь на то, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
19 июля 2024 года сообщалось, что дети устроили "аквапарк" в городских фонтанах Атырау. Ситуацией обеспокоены врачи и местная власть.
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