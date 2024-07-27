Ребенок погиб в фонтане в Атырау: под воду его затянул насос

Ребенок 2021 года рождения погиб в одном из фонтанов в Атырау из-за того, что его ногу затянул циркулярный насос, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 26 июля около 17:50 на улице Айтеке би. Как сообщила пресс секретарь ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет, ребенок скончался.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится комплексное расследование", – пояснили в полиции.

Подробности инцидента правоохранительные органы не раскрыли, ссылаясь на то, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

19 июля 2024 года сообщалось, что дети устроили "аквапарк" в городских фонтанах Атырау. Ситуацией обеспокоены врачи и местная власть.