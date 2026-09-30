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Происшествия

Подросток погиб в ДТП в Атырауской области

Знак аварийной остановки, аварийная остановка , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 07:26 Фото: Zakon.kz
Подросток 2011 года рождения погиб в Индерском районе Атырауской области в аварии с участием техники дорожно-эксплуатационной службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", по предварительной неофициальной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 27 сентября 2026 года на подъездной дороге к селу Аккала.

Автомобиль дорожно-эксплуатационной службы столкнулся с лошадью. В результате подросток погиб на месте происшествия. В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится расследование. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В ночь на 30 сентября 2026 года на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) произошло серьезное ДТП – грузовик врезался в стоящий Renault. В аварии пострадали три человека.

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Камила Салкымбаева
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