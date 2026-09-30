Подросток погиб в ДТП в Атырауской области

Подросток 2011 года рождения погиб в Индерском районе Атырауской области в аварии с участием техники дорожно-эксплуатационной службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", по предварительной неофициальной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 27 сентября 2026 года на подъездной дороге к селу Аккала.

Автомобиль дорожно-эксплуатационной службы столкнулся с лошадью. В результате подросток погиб на месте происшествия. В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится расследование. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В ночь на 30 сентября 2026 года на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) произошло серьезное ДТП – грузовик врезался в стоящий Renault. В аварии пострадали три человека.

