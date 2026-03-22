Туристы потерялись по пути к эвакуатору в горах Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе мужчина застрял на автомобиле в горной местности. Вызвав эвакуатор, он вместе с подругой вышел ему навстречу, однако они сбились с пути и заблудились, сообщает Zakon.kz.
На место выехала республиканская служба спасения "Барыс" МЧС. Им удалось установить местонахождение людей и в кратчайшие сроки найти их.
"После этого спасатели помогли извлечь автомобиль из снежно-грязевой массы и обеспечили безопасный выезд".Пресс-служба МЧС РК
Спасенные эвакуированы и доставлены в город. Никто из них не пострадал.
Ранее сообщалось, что подросток пропал во время рыбалки в Павлодарской области.
Читайте также
