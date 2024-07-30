Пожилых супругов в Алматы убили и пытались сжечь в доме вместе с внуком

В Алматы произошло чудовищное преступление. Там жестоко убили, а затем сожгли вместе с домом пожилых супругов. Благодаря камерам уличного наблюдения полицейским удалось задержать бывшего сожителя дочери погибших, сообщает Zakon.kz.

Соседи рассказали журналистам КТК, что поздней ночью мужчина проник в жилище, хладнокровно расправился с пенсионером, затем ударил по голове пожилую женщину. А чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Трагедия случилась в доме, который разделен на четыре хозяина. Местные жители говорят, что тело дедушки с ножевыми ранениями нашли в прихожей, а бабушка без признаков жизни лежала на кухне. Огонь уничтожил все: крышу, двери, пол и мебель.

По словам соседа Евгения Круглова, ночью он проснулся от мощного хлопка. К этому времени часть дома уже горела. Он бросился спасать хозяев, успел вынести на улицу только 18-летнего внука пенсионеров. Парень – инвалид. 70-летний мужчина был уже мертв, а вот его супругу найти не сумел. Густой дым от пожара окутал все комнаты. По всей видимости, преступник намеренно открыл газ.

"Я ночевал на крыше, там попрохладнее. Темно все кругом. Не могу понять, что такое. Дыма, оказывается, надышался. Иду к выходу. Мою лестницу кто-то убрал. Пришлось прыгать вниз на кондиционер. Я спрыгнул, отошел. Стою и слышу мальчика: "У-у-у". Он аутизмом болеет. И он там, внутри, в пожаре. Я туда ныряю, в этот пожар, вытаскиваю. А там дед лежит уже мертвый. Следственный эксперимент был. Он газ пустил же. Он говорит, открутил шланг и поставил". Евгений Круглов

В расправе над пенсионерами подозревают 46-летнего гражданского мужа их дочери. Соседи рассказывают, что родители были против этих отношений. Мужчина часто выпивал и устраивал скандалы. Известно, что пара недавно разошлась. И, видимо, несостоявшийся зять решил отомстить семье бывшей возлюбленной.

"Отец вообще был против него. И выпивал, и сам заказывал, чтобы привозили. Он говорил: "Я люблю Женю. Я без нее не могу". И вены вскрывал, я так поняла. Здесь участковый был у нас", – рассказывает дочь погибших Татьяна Дьячкова.

Предполагается, что мужчина тщательно спланировал преступление. Подозреваемый оставил свой автомобиль на соседней улице. А после убийства поджег дом и сбежал. Но его план провалился. Преступника вычислили по камерам наблюдения. Полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу в течение суток.

"С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли оперативники, криминальная полиция города. В результате в кратчайшие дежурные сутки был установлен подозреваемый и задержан. С помощью систем видеонаблюдения, в том числе и использования новых технологий, план подозреваемого потерпел фиаско – и он был разоблачен". Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Супружескую пару похоронили 30 июля. Правоохранители назначили экспертизы и сейчас ведут расследование по факту убийства.

Предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Узбекистане убили семью и сожгли дом. На месте были найдены тела пяти членов семьи с различными телесными повреждениями.