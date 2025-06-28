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Происшествия

Дед и внук утонули вместе с джипом в Актюбинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 17:59 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области больше суток искали пожилого мужчину и его несовершеннолетнего внука. Они вместе уехали из дома на внедорожнике и пропали, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, сигнал о пропавших поступил 25 июня 2025 года. Вечером следующего дня в ходе обследования реки Орь вблизи села Кудыксай спасатели обнаружили в воде Toyota Hilux – автомобиль, принадлежащий мужчине.

"Водолазы обнаружили на глубине 2,5 метра в четырех метрах от берега тело ребенка, а затем и его дедушки. Также из воды были подняли автомобиль и тело 66-летнего мужчины", – рассказали в ДЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Ранее в Северо-Казахстанской области сотрудники ДЧС успели спасти мужчину, который мог утонуть в озере Шалкар. Внимание патруля привлекла пустая моторная лодка, которая вращалась на воде далеко от берега.

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Андрей Дюсупов
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