Мужчина не смог справиться с течением горной реки и утонул в Алматинской области
Фото: pixabay
Трагедия случилась в Каскеленском ущелье Карасайского района Алматинской области. 63-летний мужчина не смог справиться с течением горной реки Каскеленка и утонул, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе "Республиканского оперативно-спасательный отряда" МЧС РК рассказали, что мужчина приехал на берег реки, чтобы отдохнуть с семьей и друзьями:
"Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло. Оперативная группа РОСО обнаружила тело мужчины в километре от предположительного места происшествия и передала сотрудникам полиции".
Спасатели в очередной раз напоминают правила безопасности при отдыхе у горных рек:
- не заходите в воду;
- не стойте на камнях;
- держитесь подальше от края речки;
- следите за детьми;
- избегайте рек во время дождя;
- не переоценивайте свои силы.
5 августа 2024 года в Акмолинской области утонула семья из четырех человек, приехавшая на отдых из Астаны. Трагедия случилась на Арнасайском водохранилище в Аршалынском районе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript