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Ночное ДТП: мать и дочь пострадали в серьезной аварии в Алматы

В Алматы произошла авария, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 03:10 Фото: zakon.kz
Ночью, 1 августа, в Алматы произошла серьезная авария. Инцидент произошел в горной местности Медеуского района. Пострадавшие в ДТП – мать и дочь, сообщает Zakon.kz.

По данным собственного корреспондента Zakon.kz, за рулем была девушка, а ее мать находилась в качестве пассажира на заднем сиденье автомобиля Chevrolet TrailBlazer.

В Алматы произошла авария, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 03:10

Фото: zakon.kz

Участники аварии направлялись домой и, паркуясь возле дома, водитель перепутала педали газа и тормоза. В результате чего автомобиль сначала врезался в фундамент забора, перескочил препятствие, снес забор и упал в овраг.

В Алматы произошла авария, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 03:10

Фото: zakon.kz

После того как передняя часть транспорта ударилась о землю, внедорожник перевернулся на крышу и скатился вниз по спуску.

В результате этого ДТП пострадала водитель и ее мать. Обеих женщин госпитализировали в ближайшую больницу. Мать девушки находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что ночью 31 июля в Алматы на перекрестке улиц Саина и Шаляпина произошла авария, в которой пострадали дети.

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