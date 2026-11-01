#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
Происшествия

Опасный поворот обернулся ДТП с пострадавшими: подробности аварии в Алматы

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33 Фото: Zakon.kz
В Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Mazda Premacy, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на новой дороге, соединяющей Талгарский тракт и проспект Рыскулова.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Минивэн двигался в северном направлении. На крутом повороте водитель по неустановленным причинам резко затормозил, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

К счастью, в этот момент навстречу не ехала другая машина.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Однако на этом опасный маневр не закончился. Mazda пересекла дорогу, перелетела через бордюр и врезалась в массивную бетонную стену. После удара автомобиль несколько метров скользил вдоль нее.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Между бордюром и стеной находится узкий тротуар шириной местами около 40 см. В момент аварии по нему шел пешеход. Минивэн сбил мужчину, после чего упал в арык и остановился, упершись в стену.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Водитель не смог объяснить обстоятельства произошедшего. Пострадавшего пешехода с травмами средней тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Причины и детали аварии предстоит установить дорожным полицейским.

Опасный поворот обернулся ДТП: подробности аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:33

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что пьяный сотрудник автосервиса угнал Audi клиента и насмерть сбил самокатчика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Два человека пострадали в массовом ДТП в Алматы
20:20, 16 октября 2024
Два человека пострадали в массовой аварии в Алматы
В Алматы произошла авария
03:10, 01 августа 2024
Ночное ДТП: мать и дочь пострадали в серьезной аварии в Алматы
авария
22:41, 28 апреля 2024
Стали известны подробности ДТП с участием мопеда в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зауреш Акашева
22:56, Сегодня
Определились победители и призёры Кубка Казахстана по настольному теннису
ХК &quot;Барыс&quot;
22:29, Сегодня
Подведены итоги октябрьских игр "Барыса" в КХЛ
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш
21:54, Сегодня
Пляжники Казахстана вышли в плей-офф юношеской Олимпиады-2026
Чемпионат мира по борьбе
21:26, Сегодня
Три казахстанские сборные по борьбе не выиграли ни одной золотой медали на домашнем ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: