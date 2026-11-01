Опасный поворот обернулся ДТП с пострадавшими: подробности аварии в Алматы

В Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Mazda Premacy, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на новой дороге, соединяющей Талгарский тракт и проспект Рыскулова.

Минивэн двигался в северном направлении. На крутом повороте водитель по неустановленным причинам резко затормозил, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу.

К счастью, в этот момент навстречу не ехала другая машина.

Однако на этом опасный маневр не закончился. Mazda пересекла дорогу, перелетела через бордюр и врезалась в массивную бетонную стену. После удара автомобиль несколько метров скользил вдоль нее.

Между бордюром и стеной находится узкий тротуар шириной местами около 40 см. В момент аварии по нему шел пешеход. Минивэн сбил мужчину, после чего упал в арык и остановился, упершись в стену.

Водитель не смог объяснить обстоятельства произошедшего. Пострадавшего пешехода с травмами средней тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю.

Причины и детали аварии предстоит установить дорожным полицейским.

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