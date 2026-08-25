#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
458.48
534.68
5.43
Туризм

Вертолет спустил тела двух альпинистов с гор Кыргызстана: что с третьим

Горы, снег, вершины, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 02:59 Фото: magnific
Тела двух из трех альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды в Кыргызстане, доставили в морг города Ош для опознания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом проинформировал руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов.

"Тела спустили вертолетом в Сары-Таш, а затем автотранспортом в сопровождении милиции в морг в Оше", – пояснил он.

Смирнов добавил, что опознание тел назначено на 27 августа.

Третьего альпиниста по-прежнему ищут спасатели. Его поиски будут продолжаться до тех пор, "пока будет надежда его найти".

Ранее мы писали о том, как горы Кыргызстана "обнажили" тела пропавших альпинистов. В составе группы были граждане Беларуси Николай Свиридов и Максим Полянский, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
В Кыргызстане нашли тела альпинистов
06:44, 17 августа 2026
Тела пропавших альпинистов нашли в Кыргызстане
Горы, снег, буря, туризм
07:56, 22 августа 2026
Горы Кыргызстана "обнажили" тела пропавших альпинистов
Погибшая на пике Победы в Кыргызстане Наговицына
03:56, 08 августа 2026
Альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чарльз Оливейра c титулом BMF на родине в Бразилии
03:44, 26 августа 2026
Чарльз Оливейра призвал Джастина Гейджи провести бой сразу за три титула UFC
Карим Мендиканов во время дебютного матча за академию "Барселоны"
03:16, 26 августа 2026
Казахстанский нападающий Карим Мендиканов провёл дебютный матч за академию "Барселоны"
Ислам Махачев после первой защиты титула UFC в полусреднем дивизионе
02:47, 26 августа 2026
Ислам Махачев высказался о своём рекорде и оценил достижение Джона Джонса в UFC
Игроки "Кайрата" в аэропорту во время прибытия в Бельгию
02:19, 26 августа 2026
"Кайрат" прибыл в Брюссель на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: