Вертолет спустил тела двух альпинистов с гор Кыргызстана: что с третьим

Тела двух из трех альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды в Кыргызстане, доставили в морг города Ош для опознания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом проинформировал руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов.

"Тела спустили вертолетом в Сары-Таш, а затем автотранспортом в сопровождении милиции в морг в Оше", – пояснил он.

Смирнов добавил, что опознание тел назначено на 27 августа.

Третьего альпиниста по-прежнему ищут спасатели. Его поиски будут продолжаться до тех пор, "пока будет надежда его найти".

Ранее мы писали о том, как горы Кыргызстана "обнажили" тела пропавших альпинистов. В составе группы были граждане Беларуси Николай Свиридов и Максим Полянский, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов.