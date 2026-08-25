Вертолет спустил тела двух альпинистов с гор Кыргызстана: что с третьим
Фото: magnific
Тела двух из трех альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды в Кыргызстане, доставили в морг города Ош для опознания, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, об этом проинформировал руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов.
"Тела спустили вертолетом в Сары-Таш, а затем автотранспортом в сопровождении милиции в морг в Оше", – пояснил он.
Смирнов добавил, что опознание тел назначено на 27 августа.
Третьего альпиниста по-прежнему ищут спасатели. Его поиски будут продолжаться до тех пор, "пока будет надежда его найти".
Ранее мы писали о том, как горы Кыргызстана "обнажили" тела пропавших альпинистов. В составе группы были граждане Беларуси Николай Свиридов и Максим Полянский, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов.
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