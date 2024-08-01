Лже-сотрудники полиции выманили у пожилых астанчан миллионы тенге

В столичной полиции зарегистрировали случаи мошенничества в отношении людей в возрасте. Мошенники звонили по телефону и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ДП Астаны, злоумышленники звонили пенсионерам и говорили, что занимаются проверкой их банковских счетов по причине якобы спонсирования терроризма. Дабы предотвратить незаконную операцию, потерпевшим предлагалось перевести все имеющиеся средства на "защищенный" банковский счет.

68-летний житель города лишился 75 млн тенге. Часть суммы, в размере 20 млн тенге и 35 тыс. долларов США, мужчина передал через курьера.

Аналогичным образом мошенники обманули 70-летнего астанчанина, завладев его деньгами в размере более 55 млн тенге. При этом 59 тыс. долларов США и сувенирные монеты он передал дропперу. Остальную часть перевел на различные счета.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными оперативниками был установлен 21-летний житель Павлодарской области, который в преступной схеме исполнял роль дроппера. Как рассказал парень, "работу" он нашел в мессенджере, и за каждую подобную услугу получал по 150 тыс. тенге. Кроме того, направлены санкции на блокировку счетов, куда потерпевшие переводили крупные денежные средства. Установлены личности всех участников преступной схемы", – рассказал заместитель начальника столичного ДП Куаныш Орынбетов.

В настоящее время полицейскими по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Стражи порядка призывают граждан быть осторожными, не доверять сомнительным звонкам и не поддаваться эмоциям. Не переводить и не передавать денежные средства незнакомым лицам.

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