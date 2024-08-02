Новый механизм обмана: казахстанцам вернули дорогостоящие авто, угнанные мошенниками
Из релиза за 2 августа 2024 года следует, что оперативниками Департамента криминальной полиции МВД РК на территории Алматинской области задержана преступная группа из пяти человек, которая наладила преступную схему посредством использования мобильной связи, мессенджеров и сайтов.
"Похищенные злоумышленниками шесть автомашин возвращены владельцам. В отношении задержанных судом санкционированы аресты. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по документированию их преступной деятельности".Пресс-служба МВД РК
Ведомство еще раз обращает внимание граждан на механизм обмана:
"С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После обманным путем, убедив обе стороны, перегружают себе похищенный груз для дальнейшей реализации".
В этой связи МВД рекомендует казахстанцам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами.
"Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных схем и несоответствующих документов необходимо отказаться от "услуг" и незамедлительно сообщить в полицию", – напомнили гражданам в ведомстве.
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