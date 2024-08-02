Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый механизм обмана: казахстанцам вернули дорогостоящие авто, угнанные мошенниками

Новый механизм обмана: казахстанцам вернули дорогостоящие авто, угнанные мошенниками, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:51 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана проводят комплекс мер по пресечению фактов мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних и международных перевозок, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 2 августа 2024 года следует, что оперативниками Департамента криминальной полиции МВД РК на территории Алматинской области задержана преступная группа из пяти человек, которая наладила преступную схему посредством использования мобильной связи, мессенджеров и сайтов.

"Похищенные злоумышленниками шесть автомашин возвращены владельцам. В отношении задержанных судом санкционированы аресты. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по документированию их преступной деятельности".Пресс-служба МВД РК

Ведомство еще раз обращает внимание граждан на механизм обмана:

"С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После обманным путем, убедив обе стороны, перегружают себе похищенный груз для дальнейшей реализации".

В этой связи МВД рекомендует казахстанцам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами.

"Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных схем и несоответствующих документов необходимо отказаться от "услуг" и незамедлительно сообщить в полицию", – напомнили гражданам в ведомстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:51
У алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге
, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:51

Новый механизм мошенничества, связанный с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, МВД Казахстана раскрыло 10 июля 2024 года.

Читайте также

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля
Казахстанцы привезли из Пхукета в Алматы наркотики и попались в аэропорту
В Алматы мальчик избил малышку в ясли-саду
В Алматы мальчик избил малышку в ясли-саду
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию
Жительница Семея помогла волонтерам и полицейским найти разыскиваемого подростка
Динара Халдарова
МВД РК Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: