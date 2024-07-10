Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД

Министерство внутренних дел Казахстана 10 июля 2024 года выступило с обращением. Ведомство предупредило граждан о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве обратили внимание на новый механизм обмана аферистов.

"С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После обманным путем, убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

В основном, по его данным, такие факты выявлены при перевозке автомашин из Алматы и Алматинской области в другие регионы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять участников такой преступной группы. В этой связи МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы". Шынгыс Алекешев

Официальный представитель МВД призвал казахстанцев "при выявлении подозрительных действий незамедлительно сообщить об этом в полицию".

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