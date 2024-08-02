В ВКО нашли тело мальчика, пропавшего 10 дней назад

2 августа в Шемонаихинском районе, неподалеку от села Барашки, в реке было обнаружено тело семилетнего Богдана, ранее пропавшего без вести, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, мальчик исчез 23 июля — он ушел из дома и не вернулся. Его одежду и обувь нашли на побережье Иртыша в парке "Самал".

В полиции изданию сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия.

"Приносим свои искренние соболезнования родным и близким мальчика", — добавили в ДП ВКО.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Атырау нашли тело утонувшего мальчика в пяти километрах от места гибели.