#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Происшествия

Тело маленького казахстанца нашли в реке

Область Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 08:02 Фото: Zakon.kz
Рано утром 26 мая в реке Каратал области Жетысу обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка, ранее числившегося без вести пропавшим, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Департамента полиции области Жетысу выражает соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

"Уважаемые родители, просим вас уделять особое внимание безопасности детей и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Внимание и забота взрослых помогают предотвратить трагедии", – обратились к жителям региона полицейские.

Также тело пропавшего мужчины нашли в озере в Алматинской области. 25-летнего Ерзата Егинбая обнаружили спустя четыре дня поисков вблизи села Исаево.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
река Урал
16:46, 05 ноября 2023
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
Насилие над детьми, дети, ребенок, педофилия
01:52, 03 августа 2024
В ВКО нашли тело мальчика, пропавшего 10 дней назад
пастух, Акмолинская оласть
20:15, 30 мая 2024
Таинственно пропавшего пастуха в Акмолинской области нашли мертвым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ужасная остановка&quot;: Джейсон Стейтем раскритиковал судейство в бою Усика и Верхувена
07:46, Сегодня
"Ужасная остановка": Джейсон Стейтем раскритиковал судейство в бою Усика и Верхувена
Мераб Двалишвили ждёт восстановления Петра Яна ради трилогии
07:17, Сегодня
Мераб Двалишвили ждёт восстановления Петра Яна ради трилогии
&quot;Касым подарил бутсы&quot;: Максат Абраев высказался о вызове в сборную Казахстана
06:48, Сегодня
"Касым подарил бутсы": Максат Абраев высказался о вызове в сборную Казахстана
Рыбакина уступает только Соболенко по количеству побед в текущем сезоне
06:20, Сегодня
Рыбакина уступает только Соболенко по количеству побед в текущем сезоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: