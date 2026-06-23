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События

В Алматы кафе пошло под снос

незаконное кафе в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:46 Фото: акимат Алматы
В Алматы снесли незаконное кафе, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля города 23 июня 2026 года рассказали о сносе незаконного объекта по улице Поддубного, дом 119.

"Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник без разрешительных документов самовольно возвел пристройку, которую эксплуатировал как летнее кафе. Впоследствии собственнику было выдано предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа строения. На сегодня объект демонтирован собственником в добровольном порядке во исполнение требований предписания", – сообщили в управлении.
снесенное в Алматы строение, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:46

Фото: акимат Алматы

22 июня стало известно, что в центре Алматы снесли рынок "Береке".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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