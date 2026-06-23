В Алматы кафе пошло под снос

В Алматы снесли незаконное кафе, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля города 23 июня 2026 года рассказали о сносе незаконного объекта по улице Поддубного, дом 119.

"Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник без разрешительных документов самовольно возвел пристройку, которую эксплуатировал как летнее кафе. Впоследствии собственнику было выдано предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа строения. На сегодня объект демонтирован собственником в добровольном порядке во исполнение требований предписания", – сообщили в управлении.

Фото: акимат Алматы

22 июня стало известно, что в центре Алматы снесли рынок "Береке".