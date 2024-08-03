Четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее
Фото: freepik
В Семее 3 августа четырехлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в городе Семей, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте", – говорится в сообщении.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, МЧС предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
- Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!
Ранее сообщалось о другом происшествии. Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане. С травмами его госпитализировали в больницу.
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