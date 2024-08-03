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Четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 20:43 Фото: freepik
В Семее 3 августа четырехлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в городе Семей, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте", – говорится в сообщении.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, МЧС предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось о другом происшествии. Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане. С травмами его госпитализировали в больницу. 

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Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане
Диана Абдуллаева
Семей 2024 год
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