Четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее

В Семее 3 августа четырехлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в городе Семей, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте", – говорится в сообщении.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, МЧС предупреждает:

Не оставляйте детей без присмотра!

Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!

Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!

Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось о другом происшествии. Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане. С травмами его госпитализировали в больницу.