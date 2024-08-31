Трехлетний малыш разбился после падения с высоты пятого этажа в Балхаше

В Балхаше 31 августа из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, мальчик остался без присмотра.





"От полученных травм ребенок скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другой трагедии. Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Уральске.