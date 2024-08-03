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Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане

Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 18:06 Фото: МЧС РК
Пожар произошел 3 августа в двухквартирном доме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел в районе Байконыр.


"В частном двухквартирном жилом доме произошло загорание кровли на площади 90 кв.м. Пожарный столичного гарнизона командир отделения Ербол Ахметжанов из дома вынес один газовый баллон в безопасную зону. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля. 

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