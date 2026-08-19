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Происшествия

Несколько бутиков вспыхнули на популярном рынке в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:50 Фото: Zakon.kz
Пожар произошел на территории ярмарки "Турксиб" в Алматы. По предварительной информации, огонь охватил несколько торговых бутиков, сообщает Zakon.kz.

Из-за возгорания движение по улице Суюнбая на участке от улицы Богдана Хмельницкого временно приостановили в обоих направлениях. На месте работают экстренные службы.

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:50

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по территории ярмарки из-за плотного расположения торговых павильонов. Столб дыма и запах гари ощущаются на значительном расстоянии от места происшествия.

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:50

Фото: Zakon.kz

Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара и площадь возгорания уточняются. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:50

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что спасатели вывели ребенка из горящей квартиры в Шымкенте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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