Несколько бутиков вспыхнули на популярном рынке в Алматы
Фото: Zakon.kz
Пожар произошел на территории ярмарки "Турксиб" в Алматы. По предварительной информации, огонь охватил несколько торговых бутиков, сообщает Zakon.kz.
Из-за возгорания движение по улице Суюнбая на участке от улицы Богдана Хмельницкого временно приостановили в обоих направлениях. На месте работают экстренные службы.
По словам очевидцев, огонь быстро распространился по территории ярмарки из-за плотного расположения торговых павильонов. Столб дыма и запах гари ощущаются на значительном расстоянии от места происшествия.
Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара и площадь возгорания уточняются. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели ребенка из горящей квартиры в Шымкенте.
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