Несколько бутиков вспыхнули на популярном рынке в Алматы

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по территории ярмарки из-за плотного расположения торговых павильонов. Столб дыма и запах гари ощущаются на значительном расстоянии от места происшествия.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара и площадь возгорания уточняются. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели ребенка из горящей квартиры в Шымкенте.