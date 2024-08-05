Выяснились подробности избиения женщины и трехмесячного ребенка в Шымкенте
Фото: pexels
5 августа стали известны подробности семейного инцидента в городе Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Чудовищный случай в Шымкенте до сих пор "держит в ужасе" казахстанцев. В результате нападения 53-летнего мужчины на жену и собственного ребенка обе попали в больницу. Оказалось, что жертва семейного насилия не сразу решилась рассказать, кто стал ее обидчиком.
Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра сюжета.
Днями ранее в городском Департаменте полиции подтвердили информацию, которая ранее распространилась в соцсетях.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript