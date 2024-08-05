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Выяснились подробности избиения женщины и трехмесячного ребенка в Шымкенте

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 04:44 Фото: pexels
5 августа стали известны подробности семейного инцидента в городе Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Чудовищный случай в Шымкенте до сих пор "держит в ужасе" казахстанцев. В результате нападения 53-летнего мужчины на жену и собственного ребенка обе попали в больницу. Оказалось, что жертва семейного насилия не сразу решилась рассказать, кто стал ее обидчиком.

Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра сюжета.

Днями ранее в городском Департаменте полиции подтвердили информацию, которая ранее распространилась в соцсетях.

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