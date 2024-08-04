Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве

Фото: akorda.kz

4 августа шестилетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве, сейчас врачи борются за его жизнь, сообщает Zakon.kz.

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