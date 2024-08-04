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Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 18:10 Фото: akorda.kz
4 августа шестилетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве, сейчас врачи борются за его жизнь, сообщает Zakon.kz.


"Шестилетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа. Инцидент произошел сегодня в городе Сатпаев Улытауской области. За жизнь мальчика борются врачи", – говорится в сообщении МЧС РК.

МЧС в очередной раз напоминает:

  • Не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты.
  • Установите на окна блокираторы.
  • Не ставьте к окнам диваны и стулья.
  • Москитные сетки не уберегут от падения.

Ранее сообщалось о другой трагедии. 3 августа четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее. 

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