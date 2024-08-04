Шестилетний мальчик выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве
Фото: akorda.kz
4 августа шестилетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Сатпаеве, сейчас врачи борются за его жизнь, сообщает Zakon.kz.
"Шестилетний ребенок выпал из окна с четвертого этажа. Инцидент произошел сегодня в городе Сатпаев Улытауской области. За жизнь мальчика борются врачи", – говорится в сообщении МЧС РК.
МЧС в очередной раз напоминает:
- Не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты.
- Установите на окна блокираторы.
- Не ставьте к окнам диваны и стулья.
- Москитные сетки не уберегут от падения.
Ранее сообщалось о другой трагедии. 3 августа четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее.
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