Происшествия

В Шымкенте убили женщину, по подозреваемому пришлось стрелять

Служебное оружие, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:07 Фото: Zakon.kz
В городе Шымкенте произошло убийство, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 29 января 2026 года рассказали, что, по предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия.

"О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам. При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление, в связи с чем, в соответствии с требованиями законодательства, в отношении него сотрудниками полиции применено табельное оружие. Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение и взят под стражу", – сказано в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

28 января в Жанаозене мужчина в коридоре медучреждения убил врача.

