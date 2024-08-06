В Алматы ребенок нaпopoлcя горлом нa штыpь зaбopa: врачи рассказали о его состоянии

В Алматы 9-летний мальчик упал на железные прутья штык-забора, получив тяжелые травмы шеи и головы. Врачам удалось вытащить маленького пациента с того света. Zakon.kz узнал о самочувствии школьника после тяжелых травм.

Чудовищное видео спасения мальчика опубликовали в социальных сетях. На кадрах не для впечатлительных людей спасатели при участии медиков пытаются оказать экстренную помощь младшекласснику, который напоролся на металлический штырь забора на пересечении улиц Болтирик Шешена и Станиславского.

Несчастный случай произошел с мальчиком 2015 года рождения 1 августа. Как рассказали очевидцы, он упал на металлическое ограждение с велосипеда. В результате сотрудникам МЧС пришлось выпилить часть забора.

"Пациент доставлен бригадой МЧС в приемное отделение Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы в экстренном порядке в сопровождении родителей. Со слов сопровождающих и отца, ребенок получил травму за 1,5 часа до обращения. Диагноз: сочетанная травма; закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; колото-резаная рана шеи с повреждением трахеи, полости рта; перелом задней кортикальной пластины нижней челюсти в области угла справа. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое", – рассказали врачи в день поступления мальчика в медучреждение.

Как отмечалось, при осмотре в области шеи имелась рана длиной 6 см, откуда торчало инородное тело – часть металлического забора размером 4 на 10 см.

В экстренном порядке пациента транспортировали в операционную. Хирургам потребовалось 1,5 часа, чтобы удалить часть металлического ограждения, верхний край которого был в виде острия копья.

"В результате полученной травмы у ребенка была серьезно повреждена трахея, щитовидная железа, подвижность задней кортикальной пластины нижней челюсти справа и слизистая щечной области справа", – рассказала врач высшей категории, челюстно-лицевой хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы, к. м. н. Аида Уразаева.

Хирурги сделали все возможное для восстановления функционирования органов и сохранения качества жизни.

В понедельник, 5 августа, ребенка перевели в профильное отделение, где он продолжает получать соответствующее лечение.

"Проводится вся необходимая терапия. Состояние оценивается как стабильное. Он был в крайне тяжелом состоянии в реанимации", – рассказали врачи.

Как отметил заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев, такая медицинская помощь и проведение операций в Детской неотложке стали возможны с начала 2024 года. Тогда в центре начали практиковать челюстно-лицевую хирургию и открыли 10 коек для пациентов с челюстно-лицевой хирургической патологией.

"Услуги в области челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) необходимы при различных проблемах: переломы челюсти, деформации лица, опухоли и другие состояния, требующие специализированного вмешательства. Это позволяет нам обеспечить детям быстрое и качественное лечение в случае челюстно-лицевых проблем, что имеет большое значение для их здоровья и благополучия". Мейржан Курманалиев

Год назад в Алматы было подобное происшествие. 4 сентября 2023 года железный штырь проткнул ногу мальчику, когда он пытался перелезть через забор. Ребенок проткнул ногу и повис на штыре.

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