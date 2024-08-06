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Казахстанец утонул в Таиланде в первый день отпуска

Казахстанец утонул в Таиланде в первый день отпуска, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:38 Фото: pxhere
31 июля 2024 года на одном из пляжей Пхукета утонул 57-летний гражданин Казахстана. Трагедия произошла в первый день отпуска Евгения Сапогова, сообщает Zakon.kz.

О трагедии рассказало местное издание Phuket News. Инцидент произошел недалеко от отеля. Отмечено, что мужчину вытащили из воды без сознания. По дороге в больницу турист скончался.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана подтвердили информацию. Других данных у ведомства нет.

18 июля 2024 года на Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой.

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