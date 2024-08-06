Казахстанец утонул в Таиланде в первый день отпуска

31 июля 2024 года на одном из пляжей Пхукета утонул 57-летний гражданин Казахстана. Трагедия произошла в первый день отпуска Евгения Сапогова, сообщает Zakon.kz.

О трагедии рассказало местное издание Phuket News. Инцидент произошел недалеко от отеля. Отмечено, что мужчину вытащили из воды без сознания. По дороге в больницу турист скончался.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана подтвердили информацию. Других данных у ведомства нет.

18 июля 2024 года на Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой.