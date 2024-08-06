Двухэтажное кафе и донерная загорелись в Жамбылской области

Крупный пожар 6 августа произошел в Жамбылской области. Загорелись двухэтажное здание кафе и рядом стоящая донерная, сообщает Zakon.kz.

"В селе Мерке произошло возгорание кровли двухэтажного здания кафе и рядом стоящей донерной на общей площади 350 кв. м", – говорится в сообщении МЧС РК.





По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – заключили в министерстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 4 августа в Балхаше, в микрорайоне Конырат, около 03:37 крупный пожар вспыхнул в двухэтажном восьмиквартирном доме.

