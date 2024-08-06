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Законодательство РК

Двухэтажное кафе и донерная загорелись в Жамбылской области

Двухэтажное кафе и донерная загорелись в Жамбылской области , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:38 Фото: МЧС РК
Крупный пожар 6 августа произошел в Жамбылской области. Загорелись двухэтажное здание кафе и рядом стоящая донерная, сообщает Zakon.kz.
"В селе Мерке произошло возгорание кровли двухэтажного здания кафе и рядом стоящей донерной на общей площади 350 кв. м", – говорится в сообщении МЧС РК.


По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – заключили в министерстве. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 4 августа в Балхаше, в микрорайоне Конырат, около 03:37 крупный пожар вспыхнул в двухэтажном восьмиквартирном доме. 

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