Двухэтажное кафе загорелось в Шымкенте
Фото: pixabay
В Шымкенте сотрудники МЧС потушили пожар в двухэтажном кафе, расположенном в микрорайоне Асар, сообщает Zakon.kz.
Возгорание началось в подвале заведения, где хранились автозапчасти и масла. Однако очаг пожара специалистам удалось обнаружить не сразу.
"По прибытии пожарных из кафе шел густой черный дым. Нулевая видимость и высокая температура не позволили им сразу обнаружить очаг огня. Но, несмотря на трудности, профессиональным и отважным пожарным удалось ликвидировать пожар, не допустив его распространение", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент обошелся без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.
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