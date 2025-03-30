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Происшествия

Двухэтажное кафе загорелось в Шымкенте

пожар, огонь, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 10:01 Фото: pixabay
В Шымкенте сотрудники МЧС потушили пожар в двухэтажном кафе, расположенном в микрорайоне Асар, сообщает Zakon.kz.

Возгорание началось в подвале заведения, где хранились автозапчасти и масла. Однако очаг пожара специалистам удалось обнаружить не сразу.

"По прибытии пожарных из кафе шел густой черный дым. Нулевая видимость и высокая температура не позволили им сразу обнаружить очаг огня. Но, несмотря на трудности, профессиональным и отважным пожарным удалось ликвидировать пожар, не допустив его распространение", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент обошелся без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.

28 марта 2025 года пожарные помогли женщине выйти из горящей квартиры в Караганде.

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Андрей Дюсупов
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