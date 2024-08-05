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Около 50 человек остались без жилья из-за пожара в Балхаше

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 20:25 Фото: скриншот видео
4 августа в Балхаше, в микрорайоне Конырат, около 03:37 крупный пожар вспыхнул в двухэтажном восьмиквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, пожар охватил около 700 кв. м площади здания. Известно, что в результате обрушились деревянная обрешетка кровли и чердачное перекрытие на всей площади дома.

"Пожар ликвидирован в 06:50. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что газовый баллон удалось вынести огнеборцу во время пожара в Кызылординской области.

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